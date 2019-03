Giallo a Bordighera, uomo colpito con una spranga. E’ grave, ma nessuno ha denunciato l’aggressione

Bordighera. E’ mistero in città su quanto accaduto a un uomo, ora ricoverato in gravi condizione all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Stando a quanto si apprende, lo scorso fine settimana, l’uomo sarebbe stato vittima di una aggressione in mezzo alla strada. Ignoti lo avrebbero colpito con una spranga, ferendolo alla testa e agli arti superiori. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri. Nessuno, nemmeno i sanitari che hanno avuto in cura l’uomo, ha avvisato le forze dell’ordine al momento dei soccorsi. Ipotesi, questa, che fa pensare che la vittima non voglia denunciare l’aggressione, forse per paura di una ritorsione peggiore di quella già subita.