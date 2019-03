Giallo a Vallecrosia, giovane trovato a terra in gravi condizioni. E’ mistero sull’accaduto

Vallecrosia. Un uomo di circa 30 anni, italiano, è stato trovato a terra intorno alle 5, semi incosciente e con segni evidenti di un trauma cranico, in via Maonaira, traversa di via Colonnello Aprosio. La dinamica di quanto accaduto è avvolta nel mistero. L’ipotesi più probabile è che il giovane sia precipitato dalla finestra di un palazzo, come dichiarato anche da alcuni testimoni. Ma questa versione non convincerebbe del tutto gli inquirenti: tutte le finestre, infatti, erano chiuse ad eccezione di una socchiusa.

A soccorrere il giovane è stato il personale sanitario del 118 con un equipaggio della Croce Azzurra (Misericordie) di Vallecrosia che ha portato il giovane in codice rosso di massima gravità all’ospedale Borea di Sanremo. Presenti anche i carabinieri che stanno compiendo accertamenti per ricostruire l’accaduto.