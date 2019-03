Fumogeno provoca incendio sul Capo Berta durante la Milano – Sanremo

Imperia. Un vigile del fuoco libero dal servizio ha spento le fiamme divampate a seguito del lancio di un fumogeno acceso durante il passaggio della Milano-Sanremo sul Capo Berta, tra Imperia e Diano Marina.

Il pompiere, in servizio presso il comando centrale di Imperia, stava assistendo alla gara ciclistica. Dopo aver recuperato un estintore, in possesso di una volante di polizia, ha immediatamente spento le fiamme evitando che si propagassero nel bosco.

Sul posto è poi intervenuta una squadra dei vigili del fuoco che si trovava in servizio a Cervo.

Accertamenti sono in corso per ricostruire l’accaduto. Sembra comunque, che il fumogeno sia andato in fiamme, in quanto dimenticato acceso sotto un albero.