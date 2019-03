Badalucco. E’ di un ferito e due mezzi coinvolti il bilancio dell’incidente occorso verso le 17. La zona è quella della strada provinciale 548 della Valle Argentina, più precisamente dal ponte sull’omonimo torrente, all’altezza della centrale elettrica.

Secondo quanto appreso sul posto, un Piaggio Porter, con al volante una donna, che viaggiava in discesa, per cause da stabilire, è andato dritto in curva andando a schiantarsi contro un Fiat Doblò parcheggiato a lato strada, fortunatamente senza nessuno all’interno.

Nell’impatto le portiere del mezzo in moto si sono bloccate, tanto che sono dovuti arrivare i pompieri dal distaccamento di Sanremo per rimuoverle e liberare la ferita all’interno. Ques’ultima, comunque, non sarebbe grave. Il 118 è intervenuto con automedica e due ambulanze, nel timore che anche dentro il Doblò ci fosse qualcuno.

La strada è rimasta interrotta in quel punto per circa mezz’ora al fine di consentire le operazioni di soccorso.