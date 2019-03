FridayForFuture, i ragazzi delle scuole ripuliscono il centro di Sanremo dai rifiuti

Sanremo. I ragazzi delle scuole che due settimane fa hanno aderito al movimento Friday for future, oggi si sono riuniti in piazza Colombo per quella che è stata una manifestazione “silenziosa”.

Alla luce dalla protesta del 15 marzo tramite la quale i giovani di tutto il mondo sono scesi in strada per dire basta ai disastri causati dall’inquinamento ambientale, l’evento odierno è stato una provocazione per dimostrare che con semplici gesti ognuno di noi può fare qualcosa per salvare il pianeta.

Un nutrito gruppo di sanremesi si è infatti mobilitato per ripulire la città dai rifiuti dalle strade principali muniti di guanti e sacchi della spazzatura.

Parlando con questi giovani cittadini è emerso il desiderio di avere il permesso da parte del Comune per allestire un banco informazioni in piazza Colombo per sensibilizzare attivamente grandi e piccoli su una tematica che troppo spesso ignoriamo.

Il gruppo Friday for Future di Sanremo si impegnerà nuovamente a proseguire la lotta pacifica per la salvaguardia dell’ambiente il 24 maggio, data in cui si terrà una seconda manifestazione ufficiale in tutto il mondo.

(Articolo scritto dalla Redazione di Riviera24Young con la collaborazione di Mariapaola Grasso e Erja Frisiani Parisetti della 3AM del Liceo Artistico “Amoretti” di Imperia)