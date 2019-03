Sanremo. Luca Lombardi, Antonella Basso e Gianni Berrino di Fratelli d’Italia Sanremo commentano gli spot elettorali del candidato sindaco Alberto Biancheri:

“Continuano gli annunci e i proclami da parte del sindaco Biancheri su nuovi progetti da realizzare in città, ed anzi, più si avvicina la data delle elezioni più aumenta il numero di questi spot di chiaro stampo propagandistico, il cui obiettivo è quello di guadagnarsi il favore elettorale dei cittadini piuttosto che di dimostrare l’effettiva concretizzazione di quanto promesso”.

I consiglieri di Fratelli d’Italia intervengono sui sempre più frequenti annunci di Biancheri di opere che verranno realizzate “con tempistiche di esecuzione che hanno dell’inverosimile per la loro rapidità” nei prossimi mesi o nel prossimo mandato in caso di una sua riconferma:

“L’ultimo annuncio in ordine di tempo – dichiarano i tre consiglieri – riguarda il restyling dell’edificio della vecchia stazione ferroviaria, dove dovrebbe sorgere un centro benessere. Un progetto che Biancheri aveva già inserito nel programma del 2014: da allora è rimasto chiuso nel cassetto e solo ora, a ridosso delle elezioni, è stato ripreso e presentato ai cittadini come opera di prossima realizzazione: una realizzazione che, tra l’altro, prevedendo l’intervento del privato, implica l’inevitabile vendita di un altro pezzo di città.

Siamo alle solite, – continuano Lombardi, Basso e Berrino – Biancheri usa questo progetto come specchietto per le allodole per accattivarsi la buona fede dei cittadini e, soprattutto, per garantirsi il loro voto. E come questo tanti altri sono i progetti, i rendering, tirati fuori dal cassetto e trasformati in questo periodo in spot elettorali: dal palazzetto dello sport in Pian di Poma, alle scuole di Via Bixio e Pian di Poma, alla rotonda alla Foce, alla riqualificazione di Piazza Borea d’Olmo con il completamento di C.so Matteotti, per non parlare della riqualificazione del Porto Vecchio, il cui percorso è ora bloccato a causa dei ricorsi al TAR presentati dai due concorrenti rimasti esclusi i quali avrebbero riscontrato irregolarità sull’iter che ha portato alla scelta del progetto. Tanti interventi mai fatti ma presentati ai Cittadini con l’ausilio di bellissimi rendering disegnati con sistemi tecnologicamente avanzati.

Insomma – concludono gli esponenti di Fratelli d’Italia – sono state fatte e si continuano a fare tante promesse. Promesse che creano finte aspettative e false speranze ma che, facilmente e fortunatamente, possono essere smentite: basta, infatti, recarsi nelle zone interessate da questi interventi per rendersi conto che lì nulla è cambiato e che per il momento la nuova palestra, le nuove scuole, la nuova piazza, la nuova rotonda e il nuovo porto rimangono soltanto tante belle idee proiettate e disegnate su un pezzo di carta“.