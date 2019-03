Fognini: è crisi o solo un momento di assestamento?

Dopo la chiusura della scorsa stagione al n.13 del mondo (eguagliato il suo best ranking) tutti, chi più chi meno, avevamo immaginato un Fabio deciso a migliorarsi ancora. Ma l’inizio di questo 2019 ha, finora, detto cose diverse.

Tre vittorie e sei sconfitte il record di Fognini fino ad ora, ma la cosa che più impressiona è che le tre vittorie sono arrivate tutte sul cemento, nessuna, al momento è giunta dalla superficie a lui più cara, la terra.

Con tutta onestà le sconfitte patite contro Kohlshreiber a Auckland, Carreno Busta agli Australian Open e Felix Auger Aliassime a Rio possono anche starci. Il tedesco è un veterano del circuito e ha le armi per impensierire chiunque, vedasi vittoria ad Indian Wells contro il n.1 Djokovic. Lo spagnolo Carreno Busta è la bestia nera di Fabio non avendolo mai battuto in carriera e Felix Auger è l’astro nascente del tennis mondiale.

Hanno fatto rumore e destato più di una preoccupazione le sconfitte con giocatori come Albot, seppur in grande condizione, e Munar, tutti avversari che un Fognini centrato regola con discreta facilità.

Allora qual’è il problema del tennista taggiasco? A mio parere un mix tra la testa e una non ottimale condizione atletica. Poche settimane fa Filippo Volandri, amico di Fabio ed ex n.25 del mondo, ha dichiarato di aver sentito Fognini poco dopo l’Australin Open e di avergli confidato la sua “fatica” nel stare lontano da casa e, in particolare, da suo figlio. Se a questo, come detto, aggiungiamo una non eccellente condizione, bhe, il record di tre vinte sei perse è presto spiegato.

Trovo normale, da un lato, che un giocatore di quasi 32 anni e che è diventato padre relativamente da poco possa aver bisogno di trovare un equilibrio totale tra il lavoro e la famiglia, alla fine è umano come tutti noi.

Con l’arrivo della stagione stagione su terra e la possibilità di giocare in Europa (quindi molto vicino a casa) credo che Fabio possa trovare serenità e continuità di risultati. È evidente, però, che Fognini adesso abbia bisogno di qualche bella prestazione, la quale possa destarlo da questa sorta di apparente apatia.