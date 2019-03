Festa della donna: l’assessore Gianni Berrino consegna le mimose all’ufficio del turismo di Sanremo

Domani, venerdì 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della donna, il Presidente della Regione Liguria e tutta la Giunta regionale distribuiranno le mimose, fiore simbolo della lotta per le pari opportunità.

L’assessore al Turismo e ai Trasporti Gianni Berrino consegnerà le mimose all’ufficio del turismo di Sanremo (corso Felice Cavallotti 59, ore 9.30) e alle donne del settore trasporti dell’ente regionale (ore 13).

Il Presidente Giovanni Toti, accompagnato dal Direttore Generale Paolo Sottili, consegnerà le mimose alle dipendenti regionali in via Fieschi (ore 10). La Vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale porterà le mimose alla breast unit dell’ospedale Villa Scassi intorno alle 10.00-10.15.

L’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti sarà alle 10 al Salone Orientamenti alla Spezia (nei nuovi Laboratori del Polo Universitario spezzino, riqualificati all’interno dell’Arsenale Militare), durante la premiazione dei ragazzi selezionati dalla Camera di Commercio della Spezia per la loro tesi interessante sulla Blue e la Green Economy.

L’assessore alle pari opportunità Ilaria Cavo distribuirà le mimose nella scuola del piccolo Samuele perito nel crollo di Ponte Morandi, a Campomorone (ore 8.30 in via De Gasperi scuola primaria e a seguire scuola secondaria), e al Liceo Mazzini di Genova Sampierdarena (via Reti 25), che per il quarto anno consecutivo è stato indicato da Eduscopio.it come il liceo classico col miglior rendimento della provincia.

L’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone si recherà verso le ore 16 nella sede della Protezione Civile e dai previsori Arpal (Viale Brigate Partigiane 2). Assessore ai Parchi Stefano Mai sarà a Santa Margherita Ligure (ore 9) con il Presidente del Parco di Portofino e sindaco Paolo Donadoni. L’assessore alle politiche abitative Marco Scajola donerà le mimose a San Biagio (ore 10.30), quartiere dove sono stati assegnati i primi alloggi agli sfollati del Ponte Morandi.