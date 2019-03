Sanremo. Le dichiarazioni di Emanuele Del Compare di Forza Italia:

“Intervengo sulla questione delle elezioni provinciali affiancandomi al disappunto espresso dal coordinatore regionale dell’alleato Fratelli d’Italia Massimiliano Iacobucci condividendone integralmente gli assunti.

Rimango estremamente perplesso sull’opportunità di aver stabilito le elezioni per l’elezione del consiglio

provinciale e del Presidente in data di poco antecedente alle prossime consultazioni elettorali amministrative

che vedranno recarsi alle urne i cittadini di tanti comuni, alcuni di questi come Sanremo e Ventimiglia, tra i

più grandi e popolosi della provincia.

Molto discutibile e censurabile la decisione dell’attuale presidente che di fatto favorisce le rappresentanze

dei comuni che potranno votare alle prossime elezioni, ed in particolare la città di Imperia essendo

quest’ultima la più popolosa oltre che capoluogo provinciale.

Tale atteggiamento, seppur legittimo, appare arbitrario ed irrispettoso per i rappresentanti dei comuni che non potranno partecipare alle consultazioni poiché prossimi alla scadenza di mandato, indirettamente ciò costituisce un grave precedente ed un velata minaccia alla democrazia rappresentativa posta a fondamento del nostro stato di diritto”.