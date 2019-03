Elezioni comunali, la Lega Ventimiglia: «Il decoro vale come biglietto da visita»

Ventimiglia. La Lega continua con il programma elettorale in vista delle imminenti elezioni comunali della città e tra i punti previsti è emerso oggi quello relativo alla riqualificazione dell’arredo urbano. «Il decoro vale come biglietto da visita per il nostro centro cittadino e non possiamo non prendercene cura anche per quanto concerne la gestione di ordinaria amministrazione. Purtroppo è evidente e sotto gli occhi di tutti come la dedizione mostrata sino ad oggi dall’attuale Giunta sia stata insufficiente - dichiarano gli esponenti.

I cittadini in più occasioni sono rimasti inascoltati quando hanno fatto richieste anche per piccoli interventi di restyling. Noi come Lega Ventimiglia vogliamo dare una risposta chiara e concreta con un progetto denominato “Ventimiglia torna bella!” che lanceremo nei primi sei mesi di nuova amministrazione seguendo un ben congegnato piano d’azione e con un adeguato budget di spesa. Tra le operazioni è previsto in primo luogo il ripristino dei marciapiedi poiché sono molte le vie del centro, tra le più trafficate, a necessitare di un rifacimento corposo soprattutto per una questione di sicurezza nei confronti dei passanti, in special modo degli anziani, ma anche per dare un’immagine dignitosa della città e delle sue strade.

Continuano - I progetti relativamente al verde cittadino che sono stati portati avanti dall’attuale Amministrazione anche in questo caso non ha dato i risultati sperati soprattutto per quanto riguarda le aiuole che versano per buona parte in stato di abbandono. Noi della Lega Ventimiglia puntiamo ad un miglioramento soprattutto sotto il punto di vista visivo seguendo una logica botanica che renda giustizia al centro città: «Un ripristino regolamentato avvalendosi di figure competenti e attuando una corretta collaborazione tra pubblico e privato» ha precisato il referente Alessio Bonsignore.

Non mancherà un’attenzione al tema rifiuti con un potenziamento nella gestione e un riordino delle zone con i punti di raccolta poiché attualmente sono ancora troppe le criticità con un pesante danno d’immagine per la città. Saranno contemplate colonnine per deiezioni canine e per mozziconi di sigarette oltre ai contenitori per pile esauste che sono pressoché assenti. Si punterà con maggior rigore alla differenziata cercando di ridurre al minimo i disagi ai residenti prendendo spunto dalle difficoltà incontrate dai comuni limitrofi e da altre realtà.

E’ prevista inoltre la riqualificazione e la messa in sicurezza del molo di via Trossarelli alla foce del fiume Roja proponendo un restauro totale con una nuova pavimentazione che potrà prevedere masselli autobloccanti, conglomerato bituminoso colorato oppure lastricato in pietra, l’installazione di ringhiere in acciaio zincato a delimitazione dell’argine fluviale e infine la sostituzione delle panchine esistenti, ormai deteriorate, con delle nuove in cemento ideali per contenere i costi di manutenzione e garantire resistenza nel tempo.

Sull’ultimo punto Bonsignore ha poi aggiunto: «Ci tengo particolarmente in quanto si renderebbe giustizia ad uno dei luoghi più affascinanti e romantici della nostra città. Noi della Lega ci impegneremo al massimo al fine di migliorare la situazione attuale davvero indecorosa e disastrosa eredità di questi anni di amministrazione Ioculano in cui non è stato fatto nulla per dare merito all’immagine di Ventimiglia».