Elezioni comunali a Ventimiglia. Marcello Bevilacqua (Lega) scende in campo a fianco di Scullino

Ventimiglia. «E’ giunto il momento anche per me di annunciarvi la mia candidatura alla carica di consigliere comunale a Ventimiglia. Mi candido perché: non ho mai vissuto di politica e non vivrò mai di politica, ma vorrei mettere a disposizione l’esperienza e l’amore che provo per la nostra città. Sogno una città che funzioni, una città più sicura, che valorizzi le donne e a misura di bambini. Sono sicuro che non sarà semplice in quanto papà di uno splendido bambino e con un lavoro da responsabile, ma affronterò questa sfida con orgoglio e soprattutto con la coerenza che il nostro capitano #MatteoSalvini ci ha insegnato».

Con queste parole, Marcello Bevilacqua, responsabile provinciale Sicurezza e Immigrazione Lega per la provincia di Imperia, ha annunciato la propria candidatura a consigliere comunale a fianco del candidato sindaco Gaetano Scullino per amministrative comunali che vedranno i ventimigliesi alle urne il prossimo 26 maggio.