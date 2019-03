Elezioni comunali a Ventimiglia, i primi nomi di Forza Italia

Ventimiglia. Iniziano a trapelare i primi nomi della lista di Forza Italia che, insieme a Lega e Fratelli d’Italia, appoggia la candidatura a sindaco di Gaetano Scullino.

Tra i papabili candidati consiglieri, ci sono il geometra Falbo di Bevera. E ancora Matteo Ambesi, veterinario, e Matteo De Villa, attuale consigliere comunale a Perinaldo.

Sembra invece che non si presenteranno: il geometra Paolo Barabaschi e il commercialista Guglielmo Guglielmi. Non si presenteranno nemmeno: Giorgio Valfrè, ex sindaco di Ventimiglia e Salvatore Spinella, ex assessore. In forse la candidatura del ragioniere Gabriele Amarella, nipote di Spinella che, appoggiandolo, potrebbe convogliare nella lista un cospicuo numero di voti: quelli di tutti gli elettori che gli hanno sempre dato fiducia.