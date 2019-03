Elezioni amministrative a Ventimiglia. La comunità LGBT appoggia Gaetano Scullino

Ventimiglia. «Dopo aver saputo della ricandidatura del grande Gaetano Scullino alla carica di Sindaco di Ventimiglia,

non abbiamo esitato un secondo a contattarlo per congratularci con lui. Diritti e Libertà per l’Italia, associazione di lotta per la tutela dei diritti civili e le libertà personali, comunica il pieno sostegno al grande uomo Gaetano Scullino, persona per bene, ottimo amministratore e vero liberale, invitiamo tutti gli amici e amiche liberali e della comunità LGBT di Ventimiglia a sostenerlo in questa battaglia di libertà, per far ritornare Ventimiglia una vera città come era quando Scullino era Sindaco».

Sono le parole di elogio che Davide Betti Balducci, presidente nazionale Diritti e Libertà per l’Italia, ha speso per il candidato sindaco Gaetano Scullino, invitando la comunità LGBT a votare per lui alle prossime elezioni amministrative comunali.

La candidatura di Scullino, già sindaco a Ventimiglia nell’amministrazione precedente a quella capitanata da Ioculano, è stata resa nota nei giorni scorsi. L’ex primo cittadino è stato scelto dal centrodestra ‘modello Toti’ come candidato. Oltre a Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, ad appoggiarlo anche una lista civica: “Scullino Sindaco”.