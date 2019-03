Eccellenza, Ventimiglia Calcio sconfitto ad Albenga

Ventimiglia. Il Ventimiglia Calcio torna da Albenga a mani vuote e scende al quart’ultimo posto del campionato di Eccellenza, scavalcato anche dal Molassana e raggiunto a quota 24 dalla stessa squadra ingauna. Una sconfitta di misura (1-0), al termine di una partita nervosa caratterizzata dall’ansia di fare risultato per salvare la pelle.

Al 92′ i granata hanno anche perso il portiere Scognamiglio, espulso per aver preso il pallone con le mani fuori area nel tentativo di fermare un attaccante dell’Albenga. Il numero 1 granata non ci sarà quindi nel prossimo spareggio-salvezza casalingo con il Molassana.

L’Albenga si rende subito pericolosa nei primi minuti: clamorosa palla-gol di Mela, Scognamiglio ci mette una pezza. La prima vera occasione del Ventimiglia arriva solo al 40′ (Cafournelle) ma poco dopo Calcagno fa tremare la traversa degli ospiti.

Il primo tempo si chiude in parità. Al 70′ il vantaggio dell’Albenga. In seguito ad angolo Cocito crossa in area del Ventimiglia: mischia furibonda e alla fine il centravanti Paolo Rossi batte Scognamiglio. I granata cercano di reagire ma l’Albenga fa le barricate riuscendo a incassare bottino pieno.

Albenga-Ventimiglia Calcio 1-0 (70′ P. Rossi)

Albenga: F. Rossi, Lamarra, Taku, Praino, Cocito, Farinazzo, Maxena, Carro Gainza, P. Rossi, Calcagno, Mela. A disposizione (Scola, Penino Rodriguez, Patrucco, Gerini, Milani, Milazzo, Setti, Haidich, Arrigo). Allenatore: Delfino

Ventimiglia Calcio: Scognamiglio, Mamone, Serra, Ierace, Musumarra, Sammartano, Cafournelle, Principato, Daddi, Ala, Crudo. A disposizione (Zunino, Piantoni, Olivieri, Trimboli, Morscio, Felici, A. Rea, Alberti, D. Rea). Allenatore: Gatti

Arbitro: Dasso di Genova