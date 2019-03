Eccellenza, Ventimiglia beffato in zona Cesarini

Ventimiglia. Il Ventimiglia Calcio beffato ancora una volta a pochi minuti dal novantesimo. I granata, acciuffato il pareggio con la Cairese a sei minuti dal termine, sono capitolati due minuti dopo. Finale: 2-1.

Una sconfitta che brucia, la terza di una serie. Il club frontaliero resta al 14° posto, raggiunto però ora anche dalla Sammargheritese. Se si vuole vedere il bicchiere mezzo pieno, il pareggio tra Alassio e Rapallo ha impedito la fuga dalla zona play-out delle due compagini e domenica prossima al Morel ci sarà la madre di tutte le partite, proprio contro il Rapallo.

Il match con la Cairese ha visto i savonesi predominare nel primo tempo. Al 36′ i padroni di casa hanno sbloccato il risultato con un rigore trasformato da Saviozzi. Nella ripresa il Ventimiglia ha reagito con maggiore determinazione. A sei minuti dalla fine il pareggio: tiro di Crudo, spaccata vincente di Felici che ha deviato il pallone oltre le spalle di Moraglio.

Ma non c’è stato tempo per brindare. A quattro minuti dalla fine, in seguito a calcio d’angolo, Facello è piombato in area sorprendendo l’intera difesa granata. Il disperato tentativo di recupero da parte del Ventimiglia è fallito, anche se al 92′ ancora Felici ha centrato la traversa. Ma evidentemente non era giornata.

Cairese-Ventimiglia Calcio 2-1 (Saviozzi 36′ rigore, Facello 86′) (Felici 84′)

Cairese: Moraglio, Bruzzone, Moretti, Doffo, Piana, Di Leo, Facello, Figone, Brignone, Pastorino, Saviozzi. A disposizione: Garibaldi, Cavallone, Prato, Olivieri, Rizzo, Monni, Di Martino, Brovida, Alessi. Allenatore: Solari

Ventimiglia Calcio: Scognamiglio, Mamone, Ierace, Ala, Alberti, Allegro, Cafournelle, Musumarra, Daddi, L.Sammartano, A. Rea. A disposizione: Zunino, Piantoni, Olivieri, Principato, Morscio, Felici, Crudo, Fraticelli. Allenatore: Gatti

Arbitro: Ceresini di Lodi