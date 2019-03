Eccellenza, stop per Cavallone dell’Imperia e Scognamiglio del Ventimiglia Calcio

Imperia. Questa settimana il giudice sportivo ha squalificato sette calciatori del girone ligure di Eccellenza.

Irid Mehillaj (Sammargheritese) e Giacomo Cavallone (Imperia) sono stati squalificati per due giornate.

Claudio Scognamiglio (Ventimiglia), Stefano Lamarra (Albenga), Mattia Sardu (Busalla), Davide Garibaldi (Molassana Boero) e Valentino Privino (Sammargheritese) stati fermati per un turno.

Alfio Scala, allenatore del Molassana Boero, è stato squalificato per una gara. Giulio Osvaldo Giraldi, massaggiatore dell’Albenga, è stato squalificato fino al 28 marzo. Stefano Primoceri, assistente arbitrale dell’Albenga, è stato squalificato fino al 28 marzo.

L’Imperia è stata multata di 200 euro “per il comportamento dei propri sostenitori che, per tutta la durata della gara, rivolgevano al direttore di gara espressioni ingiuriose, anche di stampo omofobo, oltre a ripetute espressioni di minaccia, verso di lui e la sua famiglia e nei confronti della terna; inoltre, per il lancio reiterato di pezzi di arancia, delle dimensioni di metà frutto, verso un assistente arbitrale, senza colpirlo, ma arrivando sempre vicino al suo corpo e per avergli rivolto, altresì, ripetuti insulti”.

Ammenda di 100 euro al Molassana Boero “per il comportamento dei propri sostenitori che, per tutta la durata della gara, rivolgevano alla terna insulti e minacce di morte”.

La classifica marcatori dopo 24 giornate:

16 reti: Ilardo (Genova Calcio)

15 reti: Zunino (Pietra Ligure), Alessi (Cairese)

14 reti: Saviozzi (Cairese), Battaglia (Angelo Baiardo)

13 reti: S. Romei (Rivarolese)

12 reti: Donaggio (Vado)

11 reti: Parodi (Vado/Genova Calcio), Mura (Rivarolese), Lupo (Alassio FC)

9 reti: Capra (Finale/Vado), Bertuccelli (Valdivara 5 Terre/Rapallo), Costantini (Imperia), Vittori (Finale), Compagnone (Busalla), Calcagno (Albenga)

8 reti: Baracco (Pietra Ligure), Provenzano (Angelo Baiardo), Gerardi, Sassari (Alassio FC), M. Rossi (Rapallo)

7 reti: Lobascio (Busalla), Al. Salzone (Finale), Castagna (Imperia)

6 reti: Minutoli (Molassana Boero), G. Cotellessa (Busalla), De Martini (Genova Calcio), Gaggero (Pietra Ligure), Alvisi (Valdivara 5 Terre), Faedo (Imperia)

5 reti: D’Antoni (Vado), Venturelli (Angelo Baiardo), Galiera, Daddi (Ventimiglia), L. Vallerga (Finale), Camoirano, Lepera (Genova Calcio)

4 reti: Massara (Genova Calcio), Falsini (Molassana Boero), Oxhallari (Alassio FC), Giglio (Imperia), Repetto (Busalla), Napello (Rivarolese), Garrasi (Rapallo), Figone (Imperia/Cairese), Privino, Masi (Sammargheritese), A. Rea (Ventimiglia)

3 reti: P. Rossi (Albenga), Calvo, Cilia (Sammargheritese), Rovere, Auteri (Pietra Ligure), Ferrara (Finale), A. Naclerio, Vanacore (Valdivara 5 Terre), De Persiis (Rivarolese), Redaelli (Vado), Di Mario, Sfinjari (Alassio FC), Mamone, Felici (Ventimiglia)

2 reti: Oubakent (Vado), Genta (Finale), Buono (Genova Calcio), Bianchino, Guidotti, Rosati (Angelo Baiardo), G. Cavallone, Laera (Imperia), Carbone, Cupini, Paparcone, Lunghi, Michi (Rapallo), G. Gerini, Fanelli (Albenga), Gaglioti, Badoino (Pietra Ligure), Mehillaj, Gallio (Sammargheritese), Ottonello, Battipiedi (Alassio FC), Oliviero, Gambarelli, Ungaro, Donato (Rivarolese), L. Sammartano (Ventimiglia), Vagge, Cocurullo, Keita, Rapetti (Molassana Boero), De Matteis, Di Martino, Facello (Cairese), Paparcone (Rapallo/Valdivara 5 Terre), Macagno (Vado/Rivarolese), Moretti (Busalla), Nelli (Genova Calcio/Busalla), Matar (Valdivara 5 Terre)

1 rete: Moscatelli, Di Lauro, Roda, Ambrosini, Fazio, Mella, Corio (Imperia), Valletta, Cutugno, Barilari, Franceschini, Simonini, Terribile, Degano (Valdivara 5 Terre), Traverso, Dotto, Costa, Morabito, Giambarresi (Genova Calcio), Ciminelli, Cartosio, Malatesta (Rivarolese), Cafournelle, Eugeni (Ventimiglia), Magnani, Doffo, Piana, Spozio, Rizzo (Cairese), Costamagna, Farinazzo, Barison, Haidich, Taku, Arrigo, Mela, Carro Gaiza (Albenga), Massa (Finale), Maucci, Musante, Amandolesi, Neirotti, Cesaretti, Ferrari, Pezzi, Mortola (Sammargheritese), Odasso, Viganò, Alfano, Galleano (Alassio FC), Marchesi, Cupini, Marrale, Moretti (Rapallo), Briozzo, Digno, Camera, Pascucci (Angelo Baiardo), Corciulo, Bottino, F. Rossi (Pietra Ligure), Tona, Puddu, Gallo, Del Nero (Vado), F. Garrè (Busalla), Costa, Cuman, M. Romei (Molassana Boero)

Autoreti: 1 Beninati (pro Cairese), Cutugno (pro Busalla), Garrasi (pro Finale), Digno, Napello (pro Imperia), Galleano (pro Vado)