Eccellenza, l’Imperia vince sulla Cairese: il commento di mister Buttu

Imperia. Vittoria all’ultimo respiro dell’Imperia sulla Cairese per 2-1 che vale il sorpasso su Genova calcio (sconfitta a Ventimiglia) e la stessa Cairese. Neroazzurri bravi a crederci fino in fondo e Cairese che non ha saputo chiuderla in apertura di ripresa, fallendo almeno 3 occasioni nitide. Ora Vado secondo e Imperia terza a un punto dai rossoblu.

Allo stadio “Nino Ciccione” l’Imperia ha infatti affrontato oggi pomeriggio la Cairese per l’ottava giornata del girone di ritorno del campionato Eccellenza Liguria. A parte lo squalificato Castagna tutti a disposizione per mister Pietro Buttu.

Partono molto bene i nerazzurri con Mella che al 3′ prova dal limite dell’area di rigore ma il suo tiro finisce a lato. Al 10′ ancora Imperia con Martelli, servito da Faedo dalla fascia destra, il centrocampista prova la botta sul secondo palo dal limite dell’area di rigore ma interviene Olivieri che salva la porta dal gol. Reagisce la Cairese con Pastorino che prova il tiro al limite dell’area piccola ma Fazio salva a distanza ravvicinata con Meda fuori dalla porta per un intervento al centro dell’area di rigore. Al 22′ ancora Martelli prova il tiro sul primo palo dal limite dell’area di rigore ma è bravo Moraglio a fare sua la sfera in presa bassa.

2° tempo

Al 49′ prova Roda in posizione centrale ma la sua conclusione è preda facile per Moraglio. Al 52′ Saviozzi cerca prova il tiro su un disimpegno sbagliato dalla retroguardia nerazzurra ma la sua conclusione vola alta sopra la traversa. Al 64′ ancora Cairese che cerca di chiudere la partita con Piana ma il suo tiro da posizione centrale vola alto. Al 66′ prova il subentrato Corio che svetta di testa su angolo di Faedo ma la sua conclusione sorvola tutta l’area di rigore per poi spegnersi sul fondo.

Al 81′ trova il pareggio Corio che dopo una prima ribattuta sulla sua conclusione di testa ribatte nuovamente di testa trovando la via del gol, festeggia così al meglio il suo esordio stagionale dopo una lunga assenza per un infortunio rimediato nello scontro play-off con il Lumignacco. Quando tutto sembrava finito trova il gol della vittoria Giglio che servito dalla fascia sinistra da Faedo si accentra al limite dell’area di rigore e colpisce di collo piede indirizzando la sua conclusione sul secondo palo, nulla da fare per Moraglio.

Imperia 2 Cairese 1

Formazioni

Imperia

1 Meda 2 Fazio (53′ Corio) 3 Ambrosini 4 Martelli 5 Laera 6 Di Lauro 7 Faedo 8 Giglio 9 Mella 10 Costantini (47′ Cavallone) 11 Roda (55′ Tahiri)

A disp: 12 Trucco 13 Correale 14 Zanchi 15 Franco 16 Fatnassi 17 Corio 18 Tahiri 19 Cavallone

Cairese

1 Moraglio 2 De Matteis 3 Brignone 4 Olivieri 5 Rizzo 6 Doffo (59′ Prato) 7 Figone 8 Piana 9 Canaparo (72′ Realini) 10 Pastorino 11 Saviozzi (72′ Di Martino)

A disp: 12 Giribaldi 13 Cavallone P. 14 Prato 15 Bruzzone 16 Di Martino 17 Monni 18 Moretti 19 Di Leo 20 Realini

Ammoniti

Imperia: 11′ Martelli, 29′ Meda, 43′ Mella, 84′ Corio

Cairese: 68′ Olivieri, 74′ Pastorino