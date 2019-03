Eccellenza, l’Imperia supera il Molassana

Imperia. Primo tempo targato Imperia che comincia subito a pressare i padroni di casa creando occasioni molto pericolose.

Al 5′ è Costantini su calcio di punizione dal limite dell’area di rigore a cercare la via della rete ma il suo tiro viene neutralizzato da Gianrossi in presa bassa. Al 10′ la rete che decide la partita, Costantini, da calcio d’angolo, prova lo schema servendo una palla rasoterra arretrata dove arriva per primo Castagna che conclude di collo piede sul primo palo, nulla da fare per Gianrossi in controtempo. Al 16′ prova Faedo che dalla fascia sinistra rientra sul destro e prova la conclusione sul primo palo ma il tiro non trova la porta per pochissimo. Al 20′ arriva la prima conclusione dei padroni di casa con Caramello che tira dal limite dell’area di rigore in posizione centrale ma i tiro finisce alto sopra la traversa.

Secondo tempo

La seconda frazione di gara è ancora l’Imperia che prova a chiudere la partita, al 50′ Costantini prova il tiro dai venticinque metri ma la conclusione finisce di pochissimo a lato del palo. Al 53′ si affaccia il Molassana nella retroguardia nerazzurra con un po’ più di decisione con Caramello che prova il colpo di testa dopo un cross di Censini ma la conclusione viene neutralizzata comodamente da Trucco. Al 60′ il subentrato Alagona prova un colpo di testa al centro dell’area di rigore su cross da fascia destra che finisce a lato porta. Al 63′ incursione pericolosa di Faedo che supera un avversario sulla fascia sinistra si accentra sul fondo dell’area di rigore e prova il tiro cross che però Gianrossi riesce a parare in uscita bassa. Al 90′ occasione per l’Imperia con Giglio che ruba palla alla difesa avversaria e si lancia in una corsa a tu per tu con Gianrossi, prova il pallonetto ma il tiro finisce alto.

Molassana 0 Imperia 1

Formazioni

Molassana

1 Gianrossi 2 Mancini (65′ Costa) 3 Censini 4 Vagge 5 Garibaldi 6 Vario 7 Rapetti 8 Caramello (46′ Alagona) 9 Falsini 10 Cocurullo 11 Keita

A disp: 12 Mangolini 13 Garibaldi 14 Costa 15 Alagona 16 Giacopetti 17 Sironi 18 Diop 19 Cuman

Imperia

1 Trucco 2 Fazio 3 Ambrosini 4 Martelli 5 Laera 6 Di Lauro 7 Faedo (85′ Risso) 8 Giglio 9 Castagna (92′ Mella) 10 Costantini (78′ Roda) 11 Tahiri

A disp: 12 Meda 13 Pelliccione 14 Correale 15 Franco 16 Roda 17 Corio 18 Mella 19 Messina 20 Risso

Ammoniti

Molassana: 39′ Caramello, 49′ Garibaldi, 93′ Cocurullo

Imperia: 58′ Castagna, 84′ Laera,

Espulsi

Molassana: 93′ Cocurullo