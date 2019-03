Imperia. Dopo aver premiato con una maglia celebrativa le 170 presenze del difensore nerazzurro Fabio Laera, congedatosi dall’Imperia per un’esperienza lavorativa all’estero, si è osservato un minuto di silenzio per la recente scomparsa del direttore di gara Raffaele Astorino.

La partita tra Imperia e Finale ha visto un primo tempo molto bloccato e combattuto specialmente a centrocampo dove entrambi le formazioni hanno trovato difficoltà a creare azioni pericolose. Il primo tiro, per i nerazzurri, arriva dai piedi di Costantini al 18′ che spara però alle stelle. Al 34′ un altro tiro di Costantini su punizione si infrange sul palo ma sulla ribattuta si fa trovare pronto Castagna che ribadisce in rete. Al 41′ risponde il Finale con Vallerga che di testa impegna Trucco che si supera con un grandissimo colpo di reni riuscendo a deviare la conclusione sopra la traversa.

2° tempo

Nella ripresa l’Imperia entra in campo molto determinata e aggressiva tanto da creare subito due azioni da gol in pochi minuti, la prima occasione arriva sui piedi di Castagna al 46′ che, dopo un passaggio di prima di Costantini, si trova a tu per tu con Porta che però riesce a neutralizzare la conclusione con i piedi. La seconda occasione al 48′ è sui piedi di Giglio imbeccato da un passaggio di Faedo liberandolo al tiro che però finisce alto sopra la traversa. Al 56′ ancora Castagna a far tremare l’estremo difensore finalese con una conclusione molto pericolosa dopo un lancio a filtrare di Giglio, anche questa volta è bravo Porta a deviare la conclusione in calcio d’angolo.

Al 73′ raddoppia per l’Imperia Martelli che sfrutta un indecisione della retroguardia del Finale per inserirsi in mezzo ai due difensori centrali per poi concludere sotto le gambe di Porta. Al 75′ prova anche Faedo a chiudere la partita con un bellissimo tiro a giro sul secondo palo dalla fascia sinistra ma il suo tiro esce di pochissimo a lato.

Imperia 2 Finale 0

Formazioni:

Imperia

1 Trucco 2 Fazio 3 Ambrosini 4 Martelli 5 Laera (92′ Franco) 6 Di Lauro 7 Faedo 8 Giglio 9 Castagna 10 Costantini 11 Risso

A disp: 12 Meda 13 Pallini 14 Corio 15 Franco 16 Delice 17 Roda 18 Cavallone 19 Mella

Finale

1 Porta 2 Conti (61′ Buonocore) 3 Finocchio 4 Ghigliazza 5 Scalia 6 De Benedetti 7 Ferrara 8 Pollero (72′ Intili) 9 Vittori (58′ Galli) 10 Genta 11 Vallerga E.

A disp: 12 Stavros 13 Intili 14 Galli 15 Godena 16 Buonocore 17 Vallerga G. 18 Brunetti

Ammoniti

Imperia: 12′ Costantini

Finale: 15′ Conti