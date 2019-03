Eccellenza, il Ventimiglia Calcio torna alla vittoria

Ventimiglia. Il Ventimiglia Calcio torna alla vittoria conquistando tre punti preziosissimi in chiave-salvezza. Il Genova Calcio, secondo in classifica, non è riuscito a contenere il gioco dei granata, che l’hanno spuntata grazie a due gol di Mamone e Felici.

Ci voleva un’impresa per battere i genovesi, e impresa è stata. Con 24 punti il Ventimiglia è ora al decimo posto dell’Eccellenza in compagnia di Alassio e Molassana ed è quasi fuori dalla zona play-out: anche se non bisognerà distrarsi perché una battaglia è vinta ma la guerra è ancora lunga. Prossimo impegno con l’Albenga (in trasferta).

I granata cominciano l’incontro senza timori reverenziali, e sfiorano la rete già nei primi cinque minuti con Cafournelle e Daddi; Dondero è bravo a salvare la sua porta in entrambi i casi. All’8′ Daddi segna con un gran colpo di testa, ma è fuorigioco. La rete dei granata arriva al 25′: punizione di Principato, spizzata vincente di Mamone in mezzo all’area avversaria. Il Genova Calcio si fa vivo solo al 29′ con Parodi: palla fuori di poco. Al 33′ il consueto miracolo domenicale di Scognamiglio, questa volta su Camoirano.

Si va al riposo sull’1-0. Nella ripresa il Genova Calcio cerca il pareggio ma senza infastidire troppo il numero 1 di casa. La situazione si complica all’80’, quando Allegro viene espulso per doppio giallo. I granata resistono all’assalto dei genovesi con le unghie e con i denti. A tempo scaduto Daddi impegna con un gran tiro Dondero, che respinge: Felici, appena entrato, piomba in area e insacca.

Ventimiglia-Genova Calcio 2-0 (25′ Mamone, 93′ Felici)

Ventimiglia: Scognamiglio, Mamone, Ierace, Musumarra, Alberti, Allegro, Cafournelle, Principato, Daddi, A. Rea, D. Rea. A disposizione Zunino, Trimboli, Ala, Serra, Morscio, Felici, Piantoni, Crudo.

Genova Calcio: C. Dondero, Rittore, Riggio, Giambarresi, Buono, Dotto, Camoirano, Massara, Parodi, Piccareta, De Martini. A disposizione Calizzano, Raso, Favorito, M. Dondero, Forte, Lazzari, Ilardo, Costa, Liguori.