Eccellenza, il Ventimiglia Calcio si gioca la stagione nella partita con il Rapallo

Ventimiglia. Non è esagerato sostenere che il Ventimiglia Calcio si gioca la stagione nella partita con il Rapallo, in programma al Morel oggi alle 15.

I granata sono obbligati a vincere se vogliono lasciare i bassifondi della classifica e sperare in un’altra stagione in Eccellenza. Idem per la squadra del Levante. Il tecnico Gatti ha convocato venti giocatori, manca solo Musumarra infortunato (e non è un’assenza da poco). Da seguire anche le dirette rivali per la salvezza (Alassio e Sammargheritese) che incontrano due avversari tosti: rispettivamente Rivarolese e Busalla.