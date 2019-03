Eccellenza, il Ventimiglia Calcio pareggia con il Rapallo

Ventimiglia. Il Ventimiglia Calcio pareggia una partita con il Rapallo che avrebbe potuto riaccendere le concrete speranze di un finale di campionato senza l’incubo dei play-out.

In coda alla classifica di Eccellenza cambia comunque poco: l’Alassio pareggia, il Rapallo e il Ventimiglia non si schiodano dallo 0-0 e la Sammargheritese, prossima avversaria dei granata, perde. Insomma: vietato smobilitare, la matematica non impone ancora gli spareggi-salvezza.

La cronaca. I granata partono alla grande e nei primi cinque minuti sfiorano il gol con Galiera e Felici. Gran confusione nell’area del Rapallo ma non arriva la zampata giusta. Al 20′ è Daddi a provarci: tiro di poco fuori, idem al 33′ per Ala. Tre minuti dopo è la squadra del Levante a farsi pericolosa: Mamone salva su Paparcone a portiere battuto. Il primo tempo è quasi tutto di marca granata.

La ripresa si apre con Daddi che gira fuori un bel cross di Ala ma poco dopo Scognamiglio compie la bellezza di due miracoli: su Marchesi e su Bertuccelli. Per un buon quarto d’ora è il Rapallo a rendersi più volte pericoloso, poi c’è il forcing finale del Ventimiglia, forcing che non porta a nulla anche per la bravura del portiere avversario Molinelli.

Ventimiglia Calcio-Rapallo 0-0

Ventimiglia Calcio: Scognamiglio, Mamone, Serra, Ierace, Alberti, Allegro, Cafournelle, L.Sammartano, Daddi, Galiera, Felici. A disposizione: Zunino, Piantoni, Oliveri, Principato, Morscio, Ala, Crudo, Fraticelli, A.Rea. Allenatore: Gatti

Rapallo: Molinelli, Verrini, Barabino, Chiappe, Sbarra, Garrasi, Paparcone, Marchesi, Bertuccelli, Rossi, Di Fraia. A disposizione: Crafa, Cupini, Carvalho Rosa, Marrale, Maffei, Caneva, Barillari, Camicioli. Allenatore: Verrini