Sanremo. Tecla Insolia vince SanremoYoung. L’edizione 2019 ha visto trionfare la 15enne livornese che grazie a questa vittoria avrà accesso diretto a Sanremo Giovani. «Grazie mille a tutti!», sono queste le poche parole che è riuscita a dire la giovanissima vincitrice, sopraffatta dall’emozione, mentre veniva premiata da Raoul Bova e Tony Renis, due degli ospiti presenti.

L’ultima puntata del teen talent condotto da Antonella Clerici, in diretta dal teatro Ariston, è partita sulle note di “Another brick in the wall” dei Pink Floyd metafora di una serata che ha visto i quattro finalisti agguerritissimi nel raggiungere il loro obiettivo, ovvero Sanremo Giovani.

La prima manche ha visto i quattro giovani esibirsi con alcuni dei protagonisti della 69esima edizione del Festival di Sanremo. Invece la seconda fase ha dato la possibilità a Tecla Insolia, Kimono, Eden e Giuseppe Ciccarese di cantare quattro brani che hanno fatto la storia e la leggenda – come sottolineato dalla conduttrice – della musica italiana. Rappresentante di questa fase, non a caso, il leggendario Tony Renis che ha dovuto scegliere la canzone da affidare ai ragazzi.

Altro ospite del panorama musicale internazionale, accolto da una standing ovation, è stato Riccardo Cocciante. La sua presenza ha dato modo ai giovani finalisti di sfidarsi nella cosiddetta “prova d’autore” cantando alcuni dei più celebri brani del cantautore italo-francese.

Il duello finale, la cosiddetta “prova musical”, ha visto combattere per raggiungere la vittoria Tecla Insolia e Eden sulle note dei più grandi successi dei Queen.

Tra tutti i partecipanti Tecla mette d’accordo tutti. È stata sempre molto apprezzata da pubblico e giuria grazie a un’eleganza innata che, nonostante la giovane età, si evince dal modo di parlare, dalla gestualità e ovviamente dalla voce. Una voce soave caratterizzata da un timbro deciso.

La seconda edizione di SanremoYoung è terminata, non ci resta che attendere la terza.