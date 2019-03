Dramma a Sanremo, sessantenne trovato morto nel suo appartamento

Sanremo. Un uomo di 61 è stato trovato morto all’interno della sua abitazione in corso Inglesi, a Sanremo, nella tarda mattinata. A fare la macabra scoperta sono stati i vigili del fuoco del distaccamento matuziano, che hanno aperto la porta dell’alloggio a seguito della segnalazione dei genitori del sessantenne con i quali aveva un appuntamento.

L’uomo infatti era atteso a pranzo dagli anziani genitori, che non riuscendo a contattarlo hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e i carabinieri, ma per il sessantunenne non c’era più nulla da fare: è morto per cause naturali.