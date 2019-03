Don Bosco Vallecrosia Intemelia, i 2008 arrivano secondi al torneo dell’Academy di Torino

Vallecrosia. Weekend in trasferta ad Orbassano per il gruppo 2008 del Don Bosco Vallecrosia Intemelia di mister Marco Anzalone.

I biancorossi, l’ultimo fine settimana di febbraio, hanno infatti partecipato al torneo dell’Academy di Torino al quale hanno preso parte, oltre alla squadra granata, il Novara, la Biellese, il Mezzaluna Calcio e la Masseroni Marchese di Milano.

“Abbiamo ottenuto un secondo posto a pari merito con il Novara, frutto di tre vittorie e un pareggio. Siamo stati sconfitti solo dal Torino nella gara decisiva. 14 gol fatti e solo 3 subiti per i giovani biancorossi verso i quali non sono mancati i complimenti per la qualità del loro gioco - dichiara mister Anzalone - La vittoria del torneo è passata per la gara decisiva con il Toro. E’ stata una partita combattuta, equilibrata, giocata senza timore reverenziale e decisa a favore dei granata solo nei minuti di recupero. Voglio fare i complimenti a questo gruppo che sta crescendo settimana dopo settimana e che sta iniziando con autorità a farsi conoscere ed apprezzare anche fuori regione”.