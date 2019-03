Taggia. Cresce l’attesa a Taggia, dove nel weekend avrà luogo l’incentivazione commerciale riservata solamente a 6 fortunati, per festeggiare la fine del cantiere della residenza immobiliare “Domus Tabia”. Sabato 16 e domenica 17 marzo infatti, i primi 2 acquirenti che si presenteranno per acquistare un appartamento nuovo riceveranno, compreso nel prezzo di acquisto, un box auto (se acquisteranno un trilocale) o l’arredamento completo (se acquisteranno un bilocale), il terzo e il quarto acquirente la cucina e il posto auto esterno, il quinto e il sesto acquirente la cucina o il posto auto.

Domus Tabia è una splendida residenza nuova, costruita a Taggia in posizione comodissima di fronte all’affascinante centro storico. Situata all’interno di un parco alberato condominiale, è baciata dal sole per larga parte della giornata. E’ stata realizzata pensando ai costi di manutenzione, in classe energetica A, con pannelli solari e sistema di riscaldamento a pavimento. E’ solida, con attestazione di sicurezza antisismica. E’ vicina a tutto: a Taggia, alle scuole, ai centri commerciali, alla pista ciclabile verticale, alla stazione ferroviaria, all’Aurelia bis e allo svincolo autostradale. E’ comoda, lontana dal rumore e dai parcheggi a pagamento. E’ stata progettata con un capitolato di alto livello, con costi di gestione ridotti, ma con soglie di accesso favorevoli. E’ ideale come prima casa o come casa vacanza.

Con la straordinaria incentivazione commerciale di sabato 16 e domenica 17 marzo, gli appartamenti Domus Tabia sono ancora più vicini alla portata di chiunque stia cercando una soluzione immobiliare nuova e all’avanguardia, a condizioni economiche interessanti. Gli appartamenti campione ammobiliati sono visitabili anche in questi ultimi giorni. La promozione di fine cantiere verrà applicata solamente ai primi 6 acquirenti che si presenteranno sabato 16 marzo.

Per informazioni: www.domustabia.it