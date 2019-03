Genova. E’ stato discusso stamani, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) di Genova, il ricorso presentato da Carlo Carpi, candidato sindaco di Imperia, alle amministrative del 2018, contro la Prefettura di Imperia. Nel mirino del candidato per la lista ‘Carlo Carpi – Insieme per Imperia’, l’ammissione della candidatura di Claudio Scajola, poi divenuto sindaco di Imperia, e quella del candidato sindaco Alessandro Casano. Quest’ultimo si è costituito tramite l’avvocato Michele Casano, legale di fiducia, mentre Scajola non si è costituito. A rappresentare la Prefettura, invece, c’era l’Avvocatura dello Stato.

Il collegio del Tar genovese si è riservato di decidere sull’ammissibilità del ricorso.

In merito all’udienza di stamane, Carpi ha spiegato: «L’Avvocatura dello Stato e l’avvocato Michele Casano hanno sollevato questioni puramente formali riguardo l’inammissibilità del ricorso che ho presentato perché tardivo: ovvero oltre i trenta giorni, e non idoneamente notificato. Io ho ribattuto, citando la famosa sentenza del Tar Piemonte, circa le elezioni regionali del 2010, in cui la candidata Presidente Bresso propose ricorso oltre il mese, ottenendo l’annullamento delle elezioni e indicando su un documento in originale, debitamente registrato a livello telematico, dell’Ufficio Mini Urp del Tar Liguria le corrette avvenute notifiche agli interessati».

Sotto accusa da parte di Carpi: l’idoneità all’utilizzo, su formati elettorali, di simboli incollati e non stampati; la mancata o meno corretta intestazione degli stessi e la modalità di raccolta e autentica delle firme, oltre alla validità o meno della mera presentazione del certificato di iscrizione elettorale rispetto a quello del godimento dei diritti politici dei candidati.

«Ci hanno contestato la mancata notifica – ha dichiarato Carpi in merito alla mancata costituzione dell’attuale sindaco di Imperia -. Ho esibito copia dell’avvenuta notifica, registrata regolarmente sul portale telematico del Tar Liguria».