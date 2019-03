Diano Marina, rubavano in casa di anziani fingendosi dipendenti comunali: nei guai due cuneesi

Diano Marina. Sono state riconosciute colpevoli di aver messo a segno decine di furti in abitazione nelle province di Cuneo, Imperia e Savona, le due persone arrestate l’altro ieri dai Carabinieri della Compagnia di Mondovì.

Si tratta di un uomo di 58 anni, e di una donna di 50 anni, entrambi originari di Carmagnola (TO) ma domiciliati a Mondovì (CN), i quali sono stati condannati alla pena della reclusione in carcere sino al 2021. La coppia era stata arrestata, finendo successivamente agli arresti domiciliari, dopo una serie di furti che tra i mesi di gennaio e marzo 2018, avevano interessato i comuni di Savigliano, Fossano, Bra, Diano Marina, Savona, Finale Ligure, Borghetto Santo Spirito e Loano.

Le vittime preferite erano persone anziane, alle quali gli arrestati si presentavano come dipendenti comunali addetti alla verifica del pagamento della TASI, esibendo un falso tesserino e riuscendo in tal modo a penetrare nelle loro abitazioni per impossessarsi di valori e denaro.