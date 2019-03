Diano Marina.Il Comune è prossimo a mettere mano ai sedimi della «ex ferrovia:«L’abbandono della tratta ferroviaria – spiega Cristiano Za Garibaldi, vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici – ha lasciato sul territorio una profonda ferita. Le progettazioni proposte dall’architetto Sergio Raimondo che abbiamo fatto nostre, prevedono la rigenerazione urbana da nord a sud e da est a ovest, e ci permetteranno di ricucire il territorio delle “due Diano Marina”, quella a monte e quella a valle della ex ferrovia. In questa direzione abbiamo già fatto l’intervento di via Santa Caterina, che ha risposto pienamente alle esigenze. Cominciamo con una prima parte di lavori, la prima di tre. Il primo intervento interesserà il tratto compreso tra il Torrente Evigno e l’ex passaggio a livello.Per questo progetto esecutivo, già approvato, investiamo 460 mila euro, interamente fondi comunali. La procedura di appalto inizierà nei prossimi giorni e prevediamo che i lavori comincino in maggio per terminare all’inizio dell’estate».

«La filosofia di questo intervento – conclude Za Garibaldi – oltre a ricucire e riunire la città, è quella di creare nuovi spazi vivibili all’aperto, aree pedonali e ciclopedonali, che andranno ad intersecarsi con la futura pista ciclopedonale».