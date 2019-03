Davide Bergo presenta il suo ultimo giallo alla Fiera del libro di Imperia

Davide Bergo presenterà il suo ultimo giallo domenica 2 giugno al Bar Niky nell’ambito della Fiera del libro di Imperia (ore 10.30). “Ore contate”, questo è il titolo dell’opera edita da Atene Edizioni, è il quarto romanzo dello scrittore piemontese ma d’adozione imperiese. Una continuazione di quello precedente, di cui ricompaiono gli stessi protagonisti, che, tuttavia, seguiranno vicende diverse.

«La storia si svolge sullo sfondo di Bussana Nuova e tratta del caso di uno stalker – spiega Bergo a Riviera24.it. Il commissario Samuele Gatti in questa vicenda si troverà a occuparsi di un caso che non solo lo prenderà molto dal punto di vista lavorativo ma anche dal punto di vista personale e familiare. Il mio sogno? Veder interpretati da attori i miei personaggi principali, in fin dei conti non sappiamo chi lo leggerà».

Davide Bergo, nato nel 1972 a Casale Monferrato, dopo aver ottenuto il diploma in ragioneria ha conseguito una laurea in comunicazione e marketing. Appassionato di letteratura e in particolare della narrativa straniera, la sua prima opera è stata “La finestra sull’inconscio”, pubblicato nel 2014. Nel 2015 ha dato alle stampe “Le dodici rose”, nel 2017 “Le tre carte” e nel 2018 “L’ultima corsa”.

(Ha collaborato Mariapaola Grasso della 3AM del Liceo Artistico “Amoretti” di Imperia)