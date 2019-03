Dopo il passaggio della Milano-Sanremo, oggi nella Città dei Fiori si disputa la Granfondo Sanremo-Sanremo. La Classicissima bis, giunta alla sua sesta edizione e organizzata da UC Sanremo, ha preso il via questa mattina dal Casinò Municipale. Uno start spettacolare con più di 600 ciclisti provenienti da ogni parte del mondo.

La Granfondo, il cui tracciato prevede uno sviluppo misto di 100 km con un dislivello di 1650 metri, è proseguita in direzione Levante fino alle porte di Imperia. Giunti alle porte del capoluogo gli atleti percorreranno la val Prino attraversando i borghi dell’entroterra. Al termine di una breve discesa, la strada tornerà a salire per portare i ciclisti fino alla chiesa di Santa Brigida e, successivamente, in picchiata di nuovo sulla costa.

di 7 Galleria fotografica Granfondo Sanremo-Sanremo









Pochi chilometri di Aurelia e troveranno, ancora “calda” dal passaggio dei professionisti, la salita della Cipressa. Il percorso proseguirà quindi verso Ponente, a Santo Stefano al Mare. La penultima ascesa porterà i partecipanti a Pompeiana e Castellaro, per poi calare ad Arma di Taggia. A questo punto il tracciato ricalcherà quello finale della Milano-Sanremo con il mitico Poggio in vetta al quale sarà posto il traguardo (gli arrivi sono previsti dalle 11.45 in poi).

Subito dopo aver varcato la linea d’arrivo, i partecipanti potranno ritrovarsi a Sanremo dove al Palafiori di corso Garibaldi sarà possibile depositare le biciclette in una zona custodita e rilassarsi. Le premiazioni si terranno alle 14.30 presso il villaggio allestito in piazza Colombo. Tra i numerosi i premi degli sponsor tecnici: Giant metterà a disposizione buoni per un valore complessivo di 5000 euro. All’interno del pacco gara saranno presenti prodotti offerti da Pirelli, Wag Bike, Isostad e Sixs.

L’evento, inserito nel Gran Premio Costa Ligure 2019, è ripreso dalle telecamere di Sky