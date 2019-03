Dal 21 marzo a Bordighera disponibile la carta di identità elettronica

Bordighera. Dal 21 marzo i cittadini di Bordighera potranno ottenere la carta di identità elettronica. Lo ha deliberato la giunta comunale il 28 febbraio scorso con l’attivazione dello sportello preposto per rilasciare il documento di identità in formato elettronico.

Per avere la nuova carta di identità bisogna essere in possesso di carta di identità scaduta oppure presentare una denuncia di smarrimento; presentare una foto tessera a colori formato ICAO; avere con sé la tessera sanitaria. Il costo del documento è di 23 euro.

Il rilascio della carta di identità elettronica inizierà il 21 marzo alle 14,30 con l’emissione di otto carte.

I giorni di rilascio del documento saranno poi il lunedì dalle 10 alle 12,30 e il giovedì: dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30.