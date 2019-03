Ventimiglia. Mancano poche ore all’uscita di Ti Cercherò. Questo pomeriggio alle 15 il nuovo brano del cantante e youtuber ventimigliese Cristian Caggiano sarà online.

La canzone è nata da un’esperienza personale e racchiude nel testo tutte quelle indecisioni dovute a una relazione finita o a un’amicizia tormentata. È scritta a quattro mani insieme a Lortex, amico di Cristian e cantante emergente di Torino che con le sue canzoni è riuscito a raggiungere 2milioni e mezzo di visualizzazioni su youtube.

Ti cercherò è la storia di un ragazzo che ha perso quello che forse credeva essere la cosa più importante: l’amore. «È una canzone riflessiva con la quale spero di scuotere il cuore di tutte le persone che l’ascolteranno – dice Cristian. Non scrivo inconsciamente e non scrivo solo per me stesso. Vorrei che le mie parole e quelle di Lortex venissero prese con serietà e non con superficialità perché quelle parole non devono essere solo aria che esce dalla mia bocca». La profondità di questo testo vuole invogliare le persone a credere in loro stessi senza farsi abbattere dalle situazioni, imparando a rialzarsi nonostante tutto.

Nonostante i suoi diciannove anni Cristian vuole essere d’ispirazione per i suoi coetanei e non solo. «Troppo spesso siamo visti come la generazione degli scansafatiche, mentre buona parte di noi ha tanto da dimostrare, ma spesso questo non avviene per il poco coraggio di mettersi in gioco o per la paura di essere criticati o di non farcela». Lui il coraggio di mettersi in gioco l’ha avuto e lo ha tutt’ora.

Cristian nasce su Youtube. «Un pomeriggio ero in giro con i miei amici e sentivo il bisogno di cambiare aria. Così guardando dei video su Youtube mi sono detto perché non posso farlo anch’io?». Così quasi per gioco, da quel momento, con una telecamere e qualche idea ha iniziato a buttar giù un primo video di presentazione. Il riscontro ricevuto è stato fin da subito positivo tanto che giorno dopo giorno otteneva sempre più seguito. Da una semplice presentazione di se stesso è cresciuto creando e proponendo ai suoi followers nuovi contenuti che gli hanno permesso di raggiungere le 200 mila visualizzazioni. «Grazie alle numerose interazioni e al riscontro ottenuto ho conosciuto molte persone e ho stretto amicizie importanti. Iniziavo addirittura ad essere riconosciuto per strada» - ci racconta.

Tuttavia, a un certo punto, a malincuore, ha accantonato il suo animo da youtuber per dare spazio alla sua più grande passione: la musica. Da qui nascono Ti cercherò e i suoi numerosi progetti musicali. Tra qualche mese, infatti, sarà disponibile un EP (disco digitale) che conterrà tutti i suoi inediti. «Sogno di poter collaborare con Biondo, Gionny Scandal, Fred de Palma e Irama. Chissà …».

Cristian oltre a coltivare la passione per la musica, suona da sette anni chitarra, pianoforte e batteria e fa parte di una label la Beat Music Recordz, ma non trascura i suoi doveri. Frequenta, infatti, la quinta superiore del liceo artistico di Imperia e dopo il diploma si trasferirà a Torino per frequentare lo IED (Istituto europeo di design). «Ci tengo a ringraziare i miei genitori. Tutto quello che faccio è grazie al loro supporto. Ringrazio anche Lortex il mio produttore Steve J».

Ti cercherò è disponibile sul suo canale Youtube e su tutte le piattaforme streaming musicali. Buon ascolto!

Mail: info@beatmuscrecordz.it

Instagram: cristiancaggianoo

Spotify: cris