Ventimiglia. Un’esperienza nel mondo della farmacia, per conoscere il lavoro che quotidianamente i professionisti della salute affrontano per andare incontro alle esigenze dei loro clienti. A vivere una settimana ‘da grande’, è stata Marlene Quarti, 13 anni, studentessa italo-francese del Collège André Maurois di Mentone.

La giovanissima è stata ospite della Farmacia Roja, dei coniugi Silvio Falco e Cristina Neuhoff, al civico 134 di corso Limone Piemonte, nel popoloso quartiere di Roverino.

«E’ stata una bellissima esperienza per tutti – spiega il dottor Falco -. Da quando, nella primavera del 2016, abbiamo aperto la nostra farmacia, abbiamo chiesto di poter accogliere giovani inseriti dagli istituti scolastici nei programmi di alternanza scuola-lavoro. Ci ha fatto enormemente piacere che fosse la studentessa di una scuola francese a farci visita: solitamente siamo noi italiani a ‘emigrare’ nella vicina Francia per lavoro, in questo caso, invece, sono gli studenti francesi a venire a osservare come si lavora in Italia».

Entusiasta della sua esperienza lavorativa, Marlene ha potuto vivere il lavoro dei farmacisti, a contatto con persone spesso bisognose di attenzione, più che di medicine. «La nostra farmacia è nata soprattutto per rispondere a un’esigenza - aggiunge Silvio Falco -. Per molte persone siamo un punto di riferimento: per questo abbiamo affiancato diversi servizi a quello della vendita dei farmaci». Così Marlene ha potuto conoscere il lavoro del farmacista, non solo quello ‘al banco’, ma soprattutto quello che normalmente non si vede, dallo stoccaggio della merce, alla sua catalogazione e al rigoroso controllo, oltre a tanto altro: nella Farmacia Roja, infatti, viene effettuata la misurazione della pressione, ma anche il monitoraggio giornaliero della pressione arteriosa con un apparecchio acquistato di recente. E ancora: autoanalisi del sangue, prenotazione di esami e altro. Servizi importantissimi per la collettività. Ai pazienti soli, che non hanno possibilità di muoversi da casa, inoltre, i farmacisti consegnano gratuitamente le medicine a domicilio. Una missione, più che un lavoro. E la lezione sul campo, ha sicuramente segnato, in positivo, la crescita della giovane Marlene.