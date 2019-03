Da Cuneo a Imperia a colpi di pedale: al via il trofeo “Dalle Alpi al Mare”

Imperia. La città è pronta per il primo trofeo “Dalle Alpi al Mare”. Oggi alle 12, prenderà il via la Cuneo-Imperia con partenza dalla città della provincia della Granda, dalla centralissima piazza Galimberti. L’evento sportivo, alla sua prima edizione, è organizzato dalla Cycling Team Cuneo e Comune di Imperia con la collaborazione dell’ATL Cuneese e Banca di Caraglio.

Saranno 176 i ciclisti che si sfideranno fino al capoluogo della Riviera dei Fiori passando per il colle di Nava e passo del Ginestro, attraverso le migliaia di curve che uniscono i due territori dell’estremo Nord Ovest d’Italia. Non solo concorrenti italiani (inseriti nella categoria Dilettanti Nazionali Under 23) ma anche provenienti dall’estero. I partecipanti, si raduneranno tutti quanti per lo start alle 12 in piazza Galimberti per arrivare intorno alle 17 sul lungomare Vespucci di Imperia.