Il carro del Golfo Dianese promuove la protezione dell’ambiente

Protezione dell’ambiente da parte della Guardia Costiera, vivere e salvaguardare il patrimonio naturalistico e subacqueo del Santuario Pelagos: questo il tema del carro del Golfo Dianese che parteciperà al Corso Fiorito di Sanremo.

Il carro descriverà un grande libro aperto, sulla cui pagina sinistra spiccherà una frase scelta dai bambini del circondario e sulla pagina destra una visuale del golfo, con l’indicazione dei sette Comuni. Il libro dominerà un fondale marino. Con questa rappresentazione, realizzata con una gran quantità di verde ornamentale (papiro, felci, popolus) e con bocche di leone, anthurium, calle, alliuem, heleborus, celasia, strelitzie, garofani, ranuncoli, rose, leuco nutans, tropee, yatropia e cineraria marittima, si vuole da un lato evidenziare la necessità di una maggiore consapevolezza da parte di chi frequenta le spiagge e il mare, dall’altro sottolineare il grande lavoro dei nuclei subacquei della Guardia Costiera, che svolgono una costante opera di vigilanza per il mantenimento e la protezione del patrimonio naturale dei fondali marini.

Il tutto con lo scopo di valorizzare ulteriormente le bellezze naturali che caratterizzano i tratti costieri ed il mare del Santuario Pelagos, i quali attraggono ogni anno turisti italiani e stranieri che desiderano ammirarne le peculiarità e viverne l’armonia. L’habitat subacqueo, in particolare, offre scorci mozzafiato, con praterie di posidonia oceanica, pareti rocciose adornate da gorgonie e coralli, coloratissime spugne.

La realizzazione del carro sarà a cura della “Cumpagnia I Girasui” di Ventimiglia. Sul Carro saranno presenti due giovani ragazze del Golfo Dianese (Erika Zerbone e Eugenia Decanis) vestite in stile “Primavera in Riviera”. Ad accompagnare il Carro, un gruppo di volontari del Golfo.

L’Ufficio Turismo e Manifestazioni del comune di San Bartolomeo al Mare – Comune Capofila del Golfo Dianese – si è occupato di coordinare la giornata delle riprese per la cartolina del Golfo Dianese, presso il Museo Civico di Diano Marina e sul litorale della cittadina in presenza della Guardia Costiera di Sanremo, nella persona del Tenente Giorgio Domenico Coppola, Comandante del Porto di Sanremo. La cartolina promozionale verrà trasmessa in diretta a Linea Verde su RAIUNO, durante la sfilata dei Carri fioriti, domenica 10 marzo a partire dalle ore 12.00.