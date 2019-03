Convocata a Vallecrosia la seconda commissione consiliare permanente

Vallecrosia. Si svolgerà oggi presso il palazzo comunale la seconda commissione consiliare permanente convocata dai consiglieri di minoranza dei vari gruppi dove si discuterà di pratiche molto importanti e per capire dal presidente del Consiglio le reali motivazioni che hanno fatto sì che lo stesso stralciasse quattro punti all’ordine del giorno da noi richiesti unitamente ai due che saranno discussi.

I cittadini sono liberi di poter partecipare. Si discuterà in modo attento di situazioni riguardanti l’istituto Sant’Anna e il suo destino e la possibilità di installazione di dehor sul territorio di Vallecrosia. Purtroppo non si potrà discutere degli altri quattro punti previsti come la politica commerciale che questa amministrazione intende portare avanti e le problematiche dovute della nuova segnaletica la demolizione della Caserma dei Vigili e l’utilizzo dell’aria e della casetta vicino al depuratore.