Consiglio Generale Monotematico, la Cisl Imperia Savona si confronta e interroga sul futuro

La Cisl Imperia Savona, ponendosi come obiettivo l’introspezione e la crescita dell’organizzazione, anche in considerazione delle sfide del futuro che attendono il mondo del lavoro, ha convocato per lunedì 11 marzo un Consiglio Generale Monotematico allargato, vale a dire fissato su un solo argomento ed aperto alle associazioni, agli enti e al patronato. Programma C. G. Monot. Allarg.

L’unico tema che verrà sviluppato, piuttosto complesso nelle sue sfaccettature, è tutto racchiuso nel titolo dell’iniziativa “Insieme per crescere e rappresentare”. La giornata di studio, che si preannuncia partecipata ed intensa, si svolgerà presso

l’Auditorium della Camera di Commercio di Imperia in via Schiva con inizio previsto alle 9,30. L’apertura dei lavori è affidata al Segretario Generale della Cisl Imperia Savona, Claudio Bosio e ai saluti di benvenuto. Seguiranno un breve filmato e l’intervento illustrativo della Segretaria Confederale Cisl Imperia Savona, Antonietta Pistocco.

Subito dopo, entrando nel vivo del tema, è attesa la relazione del Segretario Generale Bosio. Il programma di seguito prevede gli interventi dei rappresentanti di Imperia e Savona del Caf (Liguria Servizi Cisl srl), dell’Inas, dell’Adiconsum, del Sicet,

dell’Anolf e dello Sportello Lavoro. Il Consiglio avrà un seguito nel pomeriggio con gli interventi dei Consiglieri e con il dibattito. Chiuderà i lavori il Segretario Generale Cisl Regionale della Liguria, Luca Maestripieri.

«Abbiamo deciso di convocare questo Consiglio Monotematico – spiega il Segretario Generale della Cisl Imperia Savona, Claudio Bosio - ritenendo il confronto un lavoro necessario per comprendere le opportunità di crescita della Cisl ed affrontare le problematiche sino ad individuare le soluzioni, insieme, appunto, per crescere e per rappresentare al meglio. Le idee e le scelte di oggi sono indispensabili per la Cisl di domani».

L’obiettivo primario del Consiglio Monotematico Cisl è infatti quello di aprire alle relazioni tra i Consiglieri, i quali avranno un’occasione importante per confrontarsi su soluzioni e strategie che riguardano il lavoro nel futuro, un domani sempre più

tecnologicamente coinvolgente, ma anche complicato, imperniato sulla flessibilità e sulla produttività. Potranno discutere e convincersi che è necessario compiere insieme un percorso il quale permetta una maggiore collaborazione tra gli operatori,

un maggior coinvolgimento motivazionale nella mission e nei valori della Cisl, e, non ultimi target, nei miglioramenti della qualità dei servizi offerti e della vita più in generale.