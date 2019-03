Consiglio comunale a Taggia, tutti i punti all’ordine del giorno

Taggia. E’ convocato per giovedì 7 marzo alle ore 19, nella sala consiliare del municipio, il prossimo consiglio comunale tabiese.

Ecco i punti all’ordine del giorno

1. presa d’atto verbali seduta precedente

2. s.u.a. di iniziativa privata zona c2 – sogg. attuatore: soc. c.m.g. s.r.l. – revoca delibera di consiglio comunale n. 75 del 29/10/2009.

3. s.u.a. di iniziativa privata per la realizzazione di un complesso residenziale in regione san martino in zona c1 del p.r.g. – soggetto attuatore società erredierre s.r.l. – revoca delibera di consiglio comunale n. 56 del 05/09/2011.

4. sue – p.di c. n. 9519 – gussetti silvia – accettazione prescrizioni di cui alla d.g.r. n. 1004 del 30/11/2018.

5. verifica delle quantita’ e qualita’ di aree e fabbr.da destinare alla residenza o alle attivita’ produttive e terziarie, nonché alla determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o fabbr. ai sensi art.172/2000 c.1 lettera c)

6. settore amministrativo – programma relativo agli affidamenti di incarichi di studio, ricerca, consulenza a soggetti esterni all’amministrazione – approvazione

7. regolamento per il pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicita’ e dei diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 2019

8. approvazione piano finanziario, tariffe e rate Tari anno 2019

9. g.c. n. 378 del 13.12.2018 avente ad oggetto “servizio ragioneria/economato – bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 – prelevamento dal fondo di riserva” – comunicazione

10. g.c. n. 384 del 20.12.2018 avente ad oggetto “servizio lavori pubblici – bilancio preventivo 2018/2020 – prelievo dal fondo di riserva” – comunicazione