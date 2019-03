Consiglio comunale a Sanremo, ecco tutti i punti all’ordine del giorno

Sanremo. Il consiglio comunale è convocato in adunanza ordinaria, nella sala delle riunioni, presso la sede del comune – Palazzo Bellevue – in corso Cavallotti, 59, per il giorno giovedì 21 marzo, in prima convocazione con inizio dei lavori alle 18 ed eventuale prosecuzione dopo le 24, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) interpellanze ed ordine del giorno

2) approvazione verbali della seduta precedente del 30.01.2019 dal n.1 al n.6

3) comunicazione al consiglio comunale, ex art. 175, comma 5-ter, del t.u.e.l. di cui al d.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., della deliberazione della giunta comunale n. 37 del 20.02.2019

4) comunicazione al consiglio comunale, ex art.166, 2° comma,

del t.u.e.l. di cui al d.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., della deliberazione della giunta comunale n. 41 del 26.02.2019

5) settore segreteria segretario generale – servizio segreteria e organi istituzionali. individuazione organismo collegiale indispensabile ex art.96 del t.u.e.l. di cui al d.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. prop. n.8/2019

6) settore servizi finanziari, controllo di gestione e tributi – servizio tributi approvazione aliquote e detrazioni imposta municipale propria (imu) per l’anno 2019. prop. n.17 /2019

7) settore corpo di polizia municipale, protezione civile (gestione emergenze) – servizio amministrativo polizia municipale settore corpo di polizia municipale protezione civile (gestione emergenze) riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000, in esecuzione della sentenza giudice di pace di sanremo n. 248/2015 prop. n.4/2019

8) settore lavori pubblici, fondi europei ed espropri – servizio viabilità e sottosuolo 15.979,43 lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del piazzale adibito a parcheggio dei pullman adiacente allo stadio comunale – riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e) del d.lgs. 267/2000. (si propone immediatamente eseguibile) prop. n. 12 /2019

9) settore lavori pubblici, fondi europei ed espropri – servizio viabilità e sottosuolo euro 27.751,34. intervento di somma urgenza per la sostituzione di un tratto di condotta fognaria ubicata in strada solaro pressi civ. 94 incrocio campo ippico. riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e) del d.lgs. 267/2000. (si propone immediatamente eseguibile) prop. n. 13 /2019

10) settore lavori pubblici, fondi europei ed espropri – servizio ambiente euro 12.547,21. intervento somma urgenza di sostituzione di apparecchiature idrauliche della stazione di sollevamento foce. riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e) del d.lgs. 267/2000. (si propone immediatamente eseguibile) prop. n. 15 /2019

11) settore corpo di polizia municipale, protezione civile (gestione emergenze) – servizio amministrativo polizia municipale settore corpo di polizia municipale protezione civile (gestione emergenze) riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000, in esecuzione della sentenza giudice di pace di sanremo n. 139/2018 prop. n. 16 /2019