Consiglio comunale a San Bartolomeo al Mare, tutti i punti all’ordine del giorno

San Bartolomeo al Mare. Il consiglio comunale è convocato in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione per le 18 di venerdì 29 marzo.

Nove i punti all’ordine del giorno, tra cui la determinazione in merito alle modalità di gestione delle porzioni di demanio marittimo destinate a spiagge libere attrezzate, l’approvazione delle aliquote dell’IUC Imposta Unica Comunale per l’anno 2019, l’approvazione del piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e la determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2019, l’approvazione delle tariffe TARI e TASI per l’anno 2019, la determinazione dell’aliquota IRPEF per l’anno 2019 e l’approvazione dell’intero testo del Regolamento in materia di accesso documentale.