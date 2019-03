Sanremo. Tutto esaurito e “mini spettatori” entusiasti ai quattro concerti dell’altro ieri mattina (due) e ieri (mattina e pomeriggio) al Teatro del Casinò con l’Orchestra Sinfonica diretta dal Maestro Mario Leotta.

Con “Viaggio intorno al mondo” è ripreso in questo 2019 il ciclo di concerti per le scuole: l’iniziativa della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo in collaborazione con gli Istituti del comprensorio imperiese.

Bravissimi Sergio Scorzillo e Davide Prelaz, che hanno saputo catturare l’attenzione dei giovanissimi spettatori in questo viaggio tra la musica di tutto il mondo, scritto da Federica Isidori.

Il prossimo appuntamento con i Concerti per le scuole sarà per i prossimi 29 e 30 maggio – sempre al Teatro dell’Opera del Casinò – con “Sogno o son desto?”, al quale prenderanno parte la vocalist Nesibe Caprile ed il Coro Voci Bianche ed Orchestra della Scuola Media Istituto Comprensivo di Sanremo Centro Levante.