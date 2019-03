Camporosso. «La verità è che il tempo non è una linea retta, il tempo è un cerchio. Tutto quello che abbiamo vissuto e vivremo si ripeterà senza fine perché fuori dal nostro spazio il tempo non esiste» – con questa frase è iniziata l’esibizione dell’Urban Theory alla finale di Italia’s Got Talent condotta da Lodovica Comello.

«Il Golden Buzzer vale il triplo perché ce l’ha dato Federica Pelligrini che conosce il sacrificio, le ore di prove per una gara. E’ davvero il più grande complimento che poteva farci - afferma la crew di Camporosso durante la clip di presentazione - Far conciliare il nostro tempo con la danza è difficilissimo, bisogna fare tanti sacrifici ma con la passione ci riusciamo. La coreografia è basata sul tempo, è una sfida per noi che speriamo di portare a termine».

I cinque ragazzi, quattro maschi e una femmina, dopo essersi aggiudicati il Golden Buzzer di Federica Pellegrini durante le audizioni del talent show in onda il venerdì sera su TV8, ieri sera si sono contesi il titolo di vincitore dell’edizione 2019 con gli altri finalisti, 15 in tutto, esibendosi in una coreografia super precisa e complicata incentrata sul tempo.

«Con la loro simmetria, ritmo e precisione mi hanno conquistato – dice Federica Pellegrini - Siete stati il mio bellissimo oro e questa sera ve lo avrei ridato. Fate cose incredibili, una cosa difficilissima dove basta un minimo centimetro e va tutto fuori asse. So che fate sacrifici e questa sera siete stati bravi».

La crew di Camporosso (formata da Davide, il giardiniere; Lorenzo, il barista; Riccardo, l’imbianchino e compositore di musica; Fabiano, il cameriere, e la ballerina Jessica) con la sua esibizione ha mostrato ancora una volta la grande passione per la danza che accomuna ogni membro. Hanno incantato i giudici (Mara Maionchi, Frank Matano, Claudio Bisio e Federica Pellegrini) grazie ad un’esibizione caratterizzata da movimenti precisi delle mani e del corpo eseguiti in perfetta sincronia che è riuscita a dare l’impressione che i danzatori fossero parte degli ingranaggi di un orologio. La performance però non ha conquistato il pubblico a casa visto che i ballerini non sono riusciti a ottenere i voti sufficienti per il verdetto finale. Hanno ottenuto il 6,09% di voti.

A decretare il trionfatore è stato infatti il pubblico attraverso il Televoto, che alla fine ha scelto Antonio Sorgentone come vincitore di Italia’s Got Talent 2019. Ospiti speciali della serata sono stati Pupo e Gigi Proietti.