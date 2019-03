“Comunicazione strumentale e mistificatoria del centrodestra”, Sanremo al Centro non ci sta

Sanremo. Ancora polemiche tra la maggioranza e alcuni esponenti del centrodestra che sostengono la candidatura di Sergio Tommasini a sindaco. L’ultimo episodio è di qualche giorno fa, quando è apparsa sui social una fotografia giudicata “strumentale e mistificatoria” da Sanremo al Centro.

“Il Gruppo dei 100 ha impostato una campagna elettorale basata su una comunicazione che strumentalizza temi importanti, spiegano i promotori del movimento civico del sindaco Biancheri. Ancora una volta, senza promuovere uno straccio di proposta, si fa uso di una comunicazione strumentale e mistificatoria, dando seguito alla campagna denigratoria nei confronti della città stessa cominciata nelle scorse settimane tramite affissioni di manifesti.

L’ultimo episodio riguarda l’immagine di un’anziana mentre si reca a conferire la spazzatura. immagine apparsa su alcuni media questa mattina e fatta girare sui social network.

Questa fotografia vorrebbe rappresentare l’ennesimo attacco sulla raccolta differenziata, che l’Amministrazione Biancheri ha portato con sacrificio, ottemperando ad un obbligo di legge e portando i risultati della raccolta differenziata ad oltre il 60%, ma in realtà fotografa una situazione che è rimasta invariata da prima a dopo l’introduzione della differenziata. La signora in questione, infatti, oggi come in passato ha a disposizione due vasche per il conferimento: una in via Escoffier e un’altra sotto il Casinò. Ma allora se la situazione ritratta non fotografa alcuna differenza rispetto al passato, cos’è che spinge Tommasini, Bissolotti e il Gruppo dei 100 a scrivere su quella foto la frase “adesso basta”? Forse il fatto che la signora stia conferendo in maniera corretta la differenziata?

Questo sistema ha già contribuito a portare oltre 10 mila tonnellate di rifiuti in meno in discarica. Forse è questo che disturba la coalizione che sostiene il candidato Sergio Tommasini, amministratore delegato della Idroedil, società che, come è noto, gestisce la discarica.

Ci sembra quantomeno curioso che certi attacchi provengano da determinate fonti.

Da ultimo, la cosa più importante: vogliamo ringraziare sentitamente la signora ritratta nella foto, apparsa inconsapevolmente in una comunicazione elettorale con tanto di simboli di partito. Quella foto, che qualcuno ha provato a strumentalizzare, racchiude in realtà un messaggio veramente potente: l’impegno, anche delle persone più anziane, per un futuro migliore, più rispettoso dell’ambiente più attento alla salute dei cittadini. Ci rivolgiamo direttamente a lei, signora: grazie!”