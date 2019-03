Comune di Bordighera e Accademia Belle Arti Sanremo uniti per progetto formativo studenti

Bordighera. Una convenzione tra il Comune di Bordighera e l’Accademia delle Belle Arti di Sanremo per sviluppare progetti in sinergia nell’ambito delle materia oggetto di studio, con tirocini di formazione e orientamento. E’ l’ipotesi allo vaglio di Palazzo Garnier che vorrebbe portare nella Città delle Palme, che ispirò grandi artisti tra i quali l’impressionista Claude Monet, studenti dell’istituto scolastico sanremese per un periodo di tirocinio, in Comune, senza però istituire alcun rapporto di lavoro e senza oneri di spesa per l’ente amministrativo. Sarà elaborato nei prossimi giorni un progetto formativo e di orientamento.

L’Accademia delle Belle Arti organizza una laurea triennale in architettura d’interni e design; una laurea triennale in grafica e illustrazioni e un’altra in pittura.