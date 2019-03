Genova. Tra Alice Salvatore del M5S e Luca Garibaldi del PD, cioè i due proponenti delle proposte di deliberazione sulle commissioni regionali sul fenomeno mafioso in Liguria, c’è pieno accordo già da tempo sul percorso.

“Abbiamo già predisposto il testo unificato e condiviso, pronto per essere votato in Commissione: stiamo aspettando da mesi che la commissione sia finalmente convocata”, sostiene la capogruppo regionale Alice Salvatore.

“Pronti anche domani mattina ad approvare il testo, sta alla maggioranza che per mesi è invece rimasta ferma, nonostante i nostri solleciti, far proseguire i lavori in Commissione per ratificare il documento”, commenta a sua volta Luca Garibaldi del PD.

“Vogliamo istituire una prima Commissione di studio della criminalità organizzata in Liguria che sia immediatamente operativa e che abbia una durata minima di sei mesi, fino al termine di questa legislatura, e predisporre la legge regionale affinché sia istituita finalmente una Commissione regionale antimafia permanente, con funzioni di studio e di inchiesta, a partire dalla prossima legislatura” – commentano insieme i due proponenti delle opposizioni.

“È necessario che Viale è la sua maggioranza facciano seguire alle dichiarazioni i fatti: da un anno avremmo potuto avere già questo prezioso strumento in una regione dove la criminalità organizzata è presente e radicata da tempo”, concludono Alice Salvatore e Luca Garibaldi.