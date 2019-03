Colorata coreografia della Gradinata Nord in occasione di Sanremese-Sestri Levante

Sanremo. Domenica è un’altra tappa fondamentale per il campionato 2018/2019 di serie D della Sanremese. Si gioca in casa contro il Sestri Levante, squadra ostica, che lotta per evitare di essere impantanata nei play-out validi per non retrocedere.

La Sanre deve continuare l’ottimo cammino che l’ha portata ad essere seconda in classifica avanti 7 punti sull’inseguitrice più vicina che è il Savona. Un secondo posto prestigioso dietro il Lecco ormai irraggiungibile. La Gradinata Nord organizzerà per l’evento una colorata coreografia per realizzare la quale è necessario il supporto di tutto il pubblico presente in gradinata.

«Chiediamo quindi uno sforzo ulteriore per i tifosi biancazzurri, quello di presentarsi allo Stadio Comunale in largo anticipo dall’inizio dell’incontro che è fissato per le 15. La coreografia realizzata nel derby contro il Savona è stata un successo così come il sostegno dato alla squadra per tutta la gara poi vinta per 2-0. Vogliamo ripetere quella memorabile giornata, vogliamo mettere un altro tassello nella storia del tifo matuziano. Abbiamo bisogno di tutti voi - fa sapere la Gradinata Nord – Si conferma inoltre che gli Irriducibili Sanremo saranno presenti sabato pomeriggio in via Matteotti ( accanto alla statua di Mike Bongiorno ) con il consueto banchetto che viene allestito prima delle gare interne della Sanremese per parlare del match in programma e di tutto quello che concerne il mondo biancazzurro. Allora tutti allo stadio, riempiamo il nostro Comunale!!».