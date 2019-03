Sanremo. Un intero paese in festa questo pomeriggio nella frazione di Coldirodi per l’inaugurazione dei lavori che hanno trasformato la scuola Giovanni Semeria di via Umberto in un istituto a “impatto 0″.

I lavori, messi in atto dall’amministrazione comunale all’interno del piano scuole che ha visto un investimento di oltre 8 milioni di euro (cofinanziati dal ministero), hanno reso ecosostenibile sotto il profilo energetico le elementari e medie collantine grazie a un nuovo cappotto termico, il tetto rifatto e nuovi infissi a risparmio energetico.

E’ il terzo anno consecutivo che questa scuola conosce un’inaugurazione. Nei precedenti due anni, infatti, sono stati realizzati una biblioteca e un laboratorio didattico. “Siamo orgogliosi di trovarci in una scuola sempre più all’avanguardia, la quale spinge noi insegnanti a lavorare perché cresca”, spiega una maestra visibilmente emozionata.

Tantissimi i bambini e i loro genitori che hanno partecipato all’evento dedicato all'”inaugurazione” del plesso distaccato dell’istituto Sanremo-Ponente. Presente anche il sindaco Alberto Biancheri (al quale gli alunni hanno dedicato disegni e un piccolo teatrino), la vice sindaco Costanza Pireri, l’assessore Biale, le insegnanti, la direttrice scolastica, il maresciallo dei carabinieri Rivano e i consiglieri Alessandro Marenco e Giovanna Negro.

“Momento che mi porterò nel cuore per sempre, mi avete commosso e ci avete dato un senso, ha commentato il primo cittadino. Avete ringraziato tanto l’amministrazione, ma non abbastanza i dipendenti comunali che hanno trovato le risorse ministeriali ed europee, le quali hanno permesso questi lavori. Siamo intervenuti in venticinque plessi e lo abbiamo fatto perché era un dovere da parte nostra”.