Cogoleto, vasto incendio sulle colline minaccia le case. Autostrada chiusa

Cogoleto (Genova). Il forte vento he ha raggiunto anche i 100 km orari alimenta dalla serata di ieri un vasto incendio sulle alture di Cogoleto in località Capieso, nel Ponente di Genova. Sul posto stanno intervenendo 60 vigili del fuoco, provenienti da Genova, La Spezia, Imperia, Massa Carrara, Piacenza e 30 volontari.

Una cinquantina di famiglie sono state sfollate, le scuole sono state chiuse, come l’autostrada A10 tra Varazze e Arenzano in entrambe le direzioni, perché le fiamme sono adiacenti alla sede autostradale.

Dall’Aurelia fumo nero e aria irrespirabile. A causa delle forti raffiche di vento nella notte non è stato possibile usare aerei o elicotteri, per questo è più difficile riuscire a contenere le fiamme.

La situazione del traffico è critica: con la A10 chiusa si stanno formando lunghe code sia in A10, prima dei caselli della tratta chiusa (tra Arenzano e Varazze in entrambe le direzioni) sia sulla via Aurelia. Al momento si registrano 4 km di coda in A10 tra Celle e Varazze e altrettanti tra il bivio con la A26 e Arenzano. Pesanti ripercussioni anche sulla via Aurelia che è completamente bloccata da Celle in avanti per chi viaggia verso Genova. E’ sconsigliato l’uso dell’auto.