Cliente e prostituta sorpresi a fare sesso in auto: imperiese denunciato dai carabinieri

Albenga. Li hanno trovati in macchina, intenti a consumare un rapporto sessuale. In una via pubblica, pienamente illuminati dai lampioni. Per questo si sono beccati una denuncia per atti osceni in luogo pubblico da parte dei carabinieri. Protagonisti del “bollente” siparietto, un 37enne di Imperia e una prostituta 34enne di origine rumena.

Il comando della compagnia carabinieri di Albenga precisa che “l’operazione si è svolta a seguito di numerose denunce di cittadini residenti nella zona, i quali da tempo segnalavano un intenso via vai di clienti e prostitute ed un aumento della presenza delle stesse sul tratto di strada interessato, con conseguenti situazioni di degrado ed in generale di pericolo per l’ordine pubblico, richiedendo pertanto un intervento deciso da parte delle forze dell’ordine”.

L’Arma ricorda che “La prostituzione su strada è un fenomeno degradante che incide sul decoro urbano ed alimenta la criminalità. L’attività di contrasto di tale fenomeno, si inserisce nel più ampio contesto dell’attività d’indagine, appena conclusa dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Albenga, che ha visto come protagonisti due sfruttatori della prostituzione recentemente arrestati su ordine di custodia cautelare emessa dall’autorità giudiziaria di Savona, che ha consentito di accertare l’arruolamento di molte prostitute di origine rumena proprio in quel tratto di strada”.